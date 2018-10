Uitslag stelling: Beschermers van erfgoed

De leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet werden vorig jaar op de dag van de intocht van Sinterklaas in Dokkum de weg versperd door boze Friezen. Die waren bang dat de betoging uit de hand zou lopen en het kinderfeest zou worden verstoord. Het openbaar ministerie heeft 34 Friezen opgespoord en vervolging tegen hen ingesteld. De meeste deelnemers erkennen het recht op demonstratie, maar snappen tegelijkertijd de drijfveren van de Friese blokkeerders. „Recht om te demonstreren? Oké. Maar waarom een kinderfeest verzieken?”, stelt een sympathisant van de gedaagden.

En een ander betoogt: „De beweegredenen van de anti-Zwarte Piet-demonstranten waren niet zuiver en waren er louter op gericht een kinderfeest te verpesten. Het is mijns inziens onbegrijpelijk dat dat niet meegenomen wordt in deze rechtszitting.”

Voor de meesten zijn de standvastige Friezen de beschermers van ’Nederlands erfgoed’, die geen straf moeten krijgen. „Ik zie het als een tegendemonstratie om onze cultuur te behouden en om de openbare orde tijdens het kinderfeest te bewaren”, duidt een deelnemer de blokkeeractie. De intocht van Sinterklaas in Zaanstad op zaterdag 17 november mag dan ook niet ’verpest’ worden door een betoging van anti-Zwarte Piet-activisten, vindt de meerderheid. „Demonstreren mag, maar niet bij de Sinterklaas-intocht. Er staan peuters en kleuters te wachten op Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Zij moeten van dit alles niets meekrijgen”, klinkt het resoluut.

De vervolging van 34 Friezen is voor de meerderheid een duidelijk geval van rechtsongelijkheid. Immers justitie heeft geen werk gemaakt van andere, recente blokkeeracties. Zo schrijft een verbolgen respondent: „Hoe zit het met de vervolging van de Turkse Nederlanders op de Erasmusbrug, alsmede die van de agenten, die snelwegen blokkeerden omdat zij vonden dat hun salaris niet hoog genoeg was? Dit riekt naar vooringenomenheid bij het OM.”

De rol van burgemeester Waanders, die zowel de actiegroep Kick Out Zwarte Piet als de extreemrechtse NVU uitnodigde om te betogen bij de intocht, is ronduit dubieus. Uiteindelijk kwam de NVU die dag niet opdagen in Dokkum. Toch stelt een deelnemer: „De burgemeester moet vervolgd worden wegens het aanzetten tot opruiing. Zij bracht de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers in gevaar.”

Bijna een kwart (23 procent) meent dat de anti-pieten-demonstranten het recht is ontnomen om te betogen in Dokkum. „We leven in een democratie en dat wil zeggen dat je mag uitkomen voor je mening”, vindt één van hen. En: „De Friese blokkeeractie is een sterk staaltje eigen rechter spelen. Je kunt het nog zo eens zijn met hun motieven, deze actievoerders zijn niet de baas in Nederland.” Toch hebben ook veel stellingvoorstanders bezwaren tegen de acties van Kick Out Zwarte Piet. Zo zegt iemand: „Een demonstratie is prima, maar niet zoals zij dat doen. Dat gaat veel te agressief en er wordt aan voorbijgegaan dat het een kinderfeest is.”