Twee Nederlandse verdachten schietpartij Spa vrij

De twee zijn nog wel verdachte van het schietincident waarbij eind augustus een agent om het leven kwam, aldus de procureur. Cyrils broer Yvo T. geldt als hoofdverdachte en blijft in de cel.

Yvo T. werd kort na de schietpartij in de boeien geslagen. Cyril werd begin september samen met Mark van den B. door de Nederlandse justitie aan België uitgeleverd.

De Belgische agent Amaury Delhez (38) werd doodgeschoten nadat het drietal was geweigerd in een horecatent in Spa. Yvo T. had daar volgens het Openbaar Ministerie een vuurwapen getoond. De politie onderschepte kort daarna een taxi met de drie dertigers aan boord. Daarop zou Yvo T. de agent hebben neergeschoten.