Onderzoek ’bijzondere voertuigen’ na ongeluk Oss

Door het ongeluk kwamen vorige maand vier kinderen om het leven toen een stint onder een trein kwam. Direct na het ongeluk is de Onderzoeksraad een verkennend onderzoek begonnen. Op basis hiervan is besloten het onderzoek voort te zetten en breder te trekken. De raad wil onder meer weten „hoe de veiligheid bij de toelating van bijzondere voertuigen wordt meegewogen”, staat in een toelichting. De OVV zal ook nauw betrokken blijven bij de lopende onderzoeken van andere partijen die zijn gericht op het achterhalen van de directe oorzaak van het ongeval in Oss.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) besloot vorige week dat stints voorlopig niet meer de weg op mogen. Een gastouderopvang spande daarop een kort geding aan tegen omdat er schade geleden zou worden door de voertuigen binnen te houden. Het is nog niet duidelijk wanneer die zaak dient.