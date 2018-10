School in shock na dood Wessel (18)

De school is ’volledig in shock’ door de dood van hun leerling. „Het is een hele triest gebeurtenis en zijn klasgenoten zijn enorm aangeslagen”, zegt woordvoerster Karin Harkema. De school heeft sinds dinsdag een stilteruimte ingericht, waar leerlingen kunnen rouwen.

Volgens bekenden van Wessel komt hij uit ’een net gezin’, maar verkeerde hij de laatste tijd in ’verkeerde kringen’. Volgens een andere bron ging het net weer wat beter met hem, nadat hij lange tijd niet naar school was geweest.

Volgens de Zoetermeerse rijschoolhouder Marcel Ramlal, waar Wessel sinds een paar maanden rijles had, is de vader werkzaam bij de politie. „Hijzelf, maar ook zijn vrienden vertelden daar over”, zegt de Zoetermeerder. „Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. In mijn ogen was Wessel een gewone puber. Ik had er geen idee van dat hij zich mogelijk in deze kringen bevond. En ik heb toch heel wat uurtjes met hem in de auto gezeten.” De politie wil niets over de zaak kwijt.

Onderzoek loopt

Delft werd maandagmorgen opnieuw opgeschrikt door een incident bij coffeeshop The Game in de Breestraat. Twee mannen op een scooter stopten rond vijf uur ’s morgens bij de zaak, waarna een van hen iets tevoorschijn haalde dat volgens de politie leek op een wapen. Vervolgens zou de man op de coffeeshop hebben gericht.

Een agent die op dat moment in een onherkenbare politieauto in de Breestraat reed, besloot in te grijpen. Daarbij is meerdere keren geschoten, aldus het OM. Of de verdachten zijn geraakt is volgens justitie nog niet duidelijk. Korte tijd later werd in het Zoetermeerse LangeLand ziekenhuis een man binnengebracht met een schotwond, die later aan zijn verwondingen overleed. „Er wordt nog onderzocht of beide zaken met elkaar te maken hebben”, aldus een woordvoerder.

Het politietoezicht in het centrum van Delft is verder verscherpt. Zo zullen er op verschillende plekken permanent bemande politieauto’s worden geplaatst.

