Aardbeving met een kracht van 6,4 treft Turks-Syrisch grensgebied

Het epicentrum van de beving lag 14 kilometer ten zuidwesten van Antakya, op zo’n 10 kilometer diepte, meldt EMSC. Volgens journalisten zou er sprake zijn van paniek in die stad van ruim 200.000 inwoners. Reddingswerkers rennen door de stofwolken om te controleren of mensen gewond zijn geraakt. Op sociale media delen mensen beelden van gebouwen die zijn ingestort, ook in de nabijgelegen stad Samandag.

Getuigen van persbureau Reuters zeggen dat de trillingen te voelen waren in Syrië, Egypte en Libanon. De Turkse noodhulpdienst AFAD meldt een aantal stevige naschokken in Hatay, de zwaarste met een kracht van 5,8. „We vragen onze burgers in de regio om weg te blijven van beschadigde gebouwen en de waarschuwingen van onze teams nauwgezet op te volgen”, twitterde vicepresident Fuat Oktay.

Hatay

Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen. Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve Hatay en Kahramanmaras. De zwaarste aardbevingen van 6 februari hadden een kracht van 7,8 en 7,5. Sindsdien zijn er duizenden naschokken geweest.

Bekijk ook: Turkije staakt reddingswerkzaamheden in bijna alle provincies

Volgende maand

Maandag was president Recep Tayyip Erdogan op bezoek in de provincie Hatay, waar duizenden gebouwen al waren ingestort door de vorige bevingen. Hij kondigde daar aan dat Turkije volgende maand begint met de bouw van huizen in door aardbevingen getroffen gebieden. De twee krachtige aardbevingen op 6 februari legden grote delen van steden in het zuiden van het land in puin.

Meer dan 1,68 miljoen getroffen mensen hebben onderdak nodig, zei Erdogan volgens persbureau Anadolu op bezoek in de de provincie Hatay. De bouw van bijna 200.000 huizen voor slachtoffers van de aardbeving begint in maart in elf provincies.

80 miljard euro

Volgens de Turkse ondernemersvereniging Turkonfed beloopt de schade bijna 80 miljard euro, zo’n 10 procent van de omvang van de Turkse economie. Ingestorte woningen zouden een schadepost van zo’n 65,5 miljard euro vertegenwoordigen.

Aan de zoek- en reddingsoperaties hebben 271.000 mensen een bijdrage geleverd, aldus de president. Bijna 115.000 overlevenden zijn volgens Erdogan uit het puin gered na de aardbevingen. In Turkije kwamen volgens de jongste cijfers ten minste 41.156 mensen om en raakten er 105.505 gewond. In Syrië vonden minstens 5840 mensen de dood door de aardbevingen.