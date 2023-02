Opnieuw mensen onder puin na zware beving Turkije, doden en honderden gewonden

Het epicentrum van de zware naschok maandagavond lag veel zuidelijker dan die begin deze maand, wat kan verklaren waarom het in delen van de provincie Hatay als een grotere schok voelde. „Ik voelde hoe de grond onder mijn voeten werd weggetrokken”, vertelde ooggetuige Mehmet Ali Gumus vanuit Samandag, een kustplaats vlak bij het epicentrum, aan The New York Times.

Ibrahim Guzel, de burgemeester van Defne, een district tussen Samandag en Antakya waar het epicentrum van de zware naschok was, zei tegen omroep NTV dat er geen elektriciteit is. „Mensen schreeuwen voor hun leven”, zei Guzel, die bevestigde dat er opnieuw mensen vastzitten onder het puin. Een AFP-verslaggever spreekt van „paniekerige” taferelen in Antakya, een stad met zo’n 200.000 inwoners. Reddingswerkers renden door de stofwolken om te controleren of mensen gewond zijn geraakt. Op sociale media delen mensen beelden van gebouwen die zijn ingestort, ook in de nabijgelegen stad Samandag.

Na de bevingen maandagavond zijn volgens persbureau Anadolu in Hatay op drie plekken nieuwe zoek- en reddingsoperaties begonnen. Tot nu toe zijn drie doden en honderden gewonden gemeld als gevolg van de laatste naschokken, in zowel Turkije als Syrië. Als gevolg van de aardbevingen begin deze maand kwamen meer dan 46.000 mensen om het leven.

De Turkse autoriteiten waarschuwen mensen uit de buurt te blijven van beschadigde gebouwen die mogelijk alsnog in kunnen storten. Sinds de aardbevingen zijn meer dan zesduizend naschokken gemeten, meldt de BBC, daarbij benadrukkend dat geen enkele zo krachtig was als de beving maandagavond.

Binnenlandminister Suleyman Soylu zei tegen Turkse media dat er zeker drie mensen om het leven zijn gekomen. Hij spreekt van 213 gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zouden aan die kant van de grens wel 470 mensen gewond zijn geraakt.

Getuigen van persbureau Reuters zeggen dat de trillingen te voelen waren in Syrië, Egypte en Libanon. De Turkse noodhulpdienst AFAD meldt een aantal stevige naschokken in Hatay, de zwaarste met een kracht van 5,8. „We vragen onze burgers in de regio om weg te blijven van beschadigde gebouwen en de waarschuwingen van onze teams nauwgezet op te volgen.”

Hatay

Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen. Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve Hatay en Kahramanmaras. De zwaarste aardbevingen van 6 februari hadden een kracht van 7,8 en 7,5.

Volgende maand

Maandag was president Recep Tayyip Erdogan op bezoek in de provincie Hatay, waar duizenden gebouwen al waren ingestort door de vorige bevingen. Hij kondigde daar aan dat Turkije volgende maand begint met de bouw van huizen in door aardbevingen getroffen gebieden. De twee krachtige aardbevingen op 6 februari legden grote delen van steden in het zuiden van het land in puin.

Meer dan 1,68 miljoen getroffen mensen hebben onderdak nodig, zei Erdogan volgens persbureau Anadolu op bezoek in de de provincie Hatay. De bouw van bijna 200.000 huizen voor slachtoffers van de aardbeving begint in maart in elf provincies.

80 miljard euro

Volgens de Turkse ondernemersvereniging Turkonfed loopt de schade op tot bijna 80 miljard euro, zo’n 10 procent van de omvang van de Turkse economie. Ingestorte woningen zouden een schadepost van zo’n 65,5 miljard euro vertegenwoordigen.

Aan de zoek- en reddingsoperaties hebben 271.000 mensen een bijdrage geleverd, aldus de president. Bijna 115.000 overlevenden zijn volgens Erdogan uit het puin gered na de aardbevingen. In Turkije kwamen volgens de jongste cijfers ten minste 41.156 mensen om en raakten er 105.505 gewond. In Syrië vonden minstens 5840 mensen de dood door de aardbevingen.