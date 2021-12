Hiddema hekelt kerstwens jongerentak FvD: ’Misschien is Westerbork geschikte locatie’

Het Joelfeest is een Germaans feest dat door de nazi’s werd gevierd ter vervanging van het kerstfeest. In 1943 mochten gevangenen in kamp Westerbork geen Chanoeka vieren, maar vierden nazi’s het Joelfeest. Misschien is Westerbork daarom „voor JFVD een geschikte locatie om zo het gezonde volksgevoel stimulerende traditie weer leven in te blazen”, sneert Hiddema in een ironische reactie op het Twitterbericht van de jongerentak van Forum.

Het is niet de eerste keer dat de jongerentak van Forum in opspraak komt vanwege antisemitische uitlatingen. Eind vorig jaar viel FVD bijna uit elkaar wegens antisemitische berichten in appgroepen van JFVD. Veel toenmalige FVD-prominenten vonden dat Baudet daar veel te weinig tegen deed.

Daarop volgde een leegloop, waarna voormalige FvD’ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga zelf een partij oprichtten, JA21. Daar zit ook ex-FvD’er Nicki Pouw-Verweij bij. Zij stuurde destijds ook een brandbrief naar het partijbestuur van FvD, omdat partijleider Thierry Baudet zich tijdens een dinertje antisemitisch zou hebben uitgelaten.

Kort geding

Baudet zelf verloor twee weken geleden nog een kort geding over de vergelijkingen tussen het lot van Joden tijdens de oorlog en ongevaccineerden in het huidige coronabeleid. De rechter droeg hem op om tweets te verwijderen waarin hij ongevaccineerden de nieuwe Joden” noemt en Kamerleden en bewindslieden die het coronabeleid steunen „wegkijkende uitsluiters”, „nieuwe Nazi’s” en „NSB’ers.”

Hiddema uit wel vaker openlijke kritiek op verwijzingen naar de oorlog door zijn partij. In mei maakte FvD een poster voor bevrijdingsdag: ’Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’. Daaronder stonden de jaartallen 1945-2020 met een overlijdenskruisje. Andere ondertekenaars zijn onder andere Viruswaarheid en Nederland in Verzet.

Hiddema noemde de actie ’stom, heel stom’ en ’niet smaakvol’. „Ik begrijp dat je de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wil zien, maar jat dan niet het logo van de 4 - 5 mei- beweging. En breng zodoende niet het leed van de Joden in relatie met de ongemakken van corona”, zei de prominente FvD’er destijds. De 5 mei-poster was voor Wybren van Haga, de voormalige tweede man van Forum, een van de redenen om zich ook af te splitsen.