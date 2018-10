12.000 mensen geëvacueerd na explosie munitiedepot Oekraïne

De ontploffingen deden zich voor op een militair terrein vlakbij de plaats Itsjnia, circa 135 kilometer ten noordoosten van Kiev. De hele regio is afgesloten en ook het luchtruim is er gesloten. Er is schade aan panden rond de opslagplaats, maar volgens het opperbevel van de Oekraïense strijdkrachten zijn er geen meldingen van slachtoffers geweest.

Omdat de explosies zich voordeden in verschillende delen van het munitiedepot, denken de Oekraïne autoriteiten dat er sprake is van sabotage. Het is niet voor het eerste dat een wapenopslag in Oekraïne door brand wordt getroffen. Het land heeft daarvoor in het verleden met beschuldigende vinger naar Rusland gewezen.