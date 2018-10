Toerist slachtoffer bij clash gewapende gangs Bangkok

Het dodelijke gevecht vond zondagavond plaats nabij het Centara Watergate Pavillion Hotel in het district Pratunam, een gebied vol met winkels en avondmarkten dat populair is onder toeristen. De 42-jarige Gakhrejr Dheeraj overleed gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een groep tieners met vuurwapens, messen en stokken begon rond half negen 's avonds te schieten op een andere groep. Volgens ooggetuigen waren de jongeren in een nabijgelegen snookercafé geweest, waar ze ruzie hadden gekregen.

Zijstraatje

Drie van hen openden vervolgens buiten het vuur in een zijstraatje nabij een groot winkelcentrum. Daar stond net een groep Indiase toeristen te wachten op een tourbus. In de chaos die ontstond, werden enkele van de onschuldige omstanders geraakt.

Toen de politie arriveerde, hadden de daders al de benen genomen. De autoriteiten zijn nog naar hen op zoek.

AK47

Het gaat vermoedelijk om jongeren uit de buurt. Het is nog niet duidelijk wat voor soort wapens is gebruikt, maar op de plaats van het incident zijn patroonhulzen van een AK47 gevonden. Gewapende straatgevechten tussen jongeren in Bangkok zijn al jaren een probleem, maar het gebruik van dergelijke zware wapens is uitzonderlijk.