Cipiers verdacht van criminele contacten

Meer wil een woordvoerder niet kwijt over de zaak. Wel meldt hij dat een van de twee verdachten vorige week vrijdag zelfmoord heeft gepleegd. Of dat met het naar hem lopende onderzoek te maken heeft, weet justitie niet. Het enige dat bekend is, is dat het niet in de gevangenis is gebeurd maar in de privé-omgeving van de verdachte.

De Limburgse omroep L1 meldt dat de twee gevangenismedewerkers banden zouden hebben gehad met motorclub Satudarah. De twee zouden in het voormalige clubhuis in Geleen op de foto staan met leden van de motorclub.

Satudarah is een inmiddels door de rechter verboden motorclub. Meerdere leden zitten vast op verdenking van afpersing, ontvoering en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook zouden leden zich bezig houden met drugshandel.