Berlijn doet de dieselauto in de ban

De Kaiserdamm is straks verboden gebied voor dieselauto’s. Ⓒ AFP

BERLIJN - De populaire diesel-motor gaat, na Hamburg en Frankfurt, ook in de Duitse hoofdstad in de ban. Een rechtbank in Berlijn oordeelde dinsdag dat alleen zo de luchtkwaliteit in de metropool zal verbeteren. Zo’n tweehonderdduizend automobilisten met wagens tot de norm Euro 5 worden er door getroffen.