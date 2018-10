Russen: gesprek MH17 richten op schuld Oekraïne

Dit voorjaar hebben Nederland en Australië officieel de Russen aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van het vliegtuig en verzocht om in overleg te treden. Het is voor het eerst dat Moskou in het openbaar aangeeft dat ze willen overleggen. Ze wijzen voor de schuldvraag nog wel steeds richting Oekraïne.

„Wij zijn bereid met Nederland en Australië het hele complex aan problemen te bespreken die verbonden zijn aan het onderzoek naar de ’MH17-zaak’, mede met het doel professioneel te kijken naar de verantwoordelijkheid van Oekraïne”, zo laat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring aan RTL Nieuws.

Al langer contact

Achter de schermen is er tussen Nederland en Rusland al langer contact over staatsaansprakelijkheid rond MH17, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag weten. „Omdat we het proces niet willen schaden kunnen we niet op iedere diplomatieke stap reageren.”

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) liet onlangs tijdens de VN-top in New York weten dat het voor hem belangrijk is om binnen afzienbare termijn te beginnen met onderhandelen.