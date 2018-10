’Uitspraak over CO2-uitstoot vooral symbolisch’

De Staat krijgt met de uitspraak van het hof voor de tweede keer het deksel op de neus. Klimaatorganisatie Urgenda, die pleit voor de verduurzaming van Nederland, spande al in 2015 een rechtszaak aan en werd toen in het gelijk gesteld. De Staat ging destijds in hoger beroep omdat men vond dat de rechter met het opleggen van eisen aan beleid op de stoel van de overheid ging zitten. Tevergeefs, blijkt nu. Milieuorganisaties reageren verheugd. „Urgenda schrijft hiermee geschiedenis”, stelt Milieudefensie. Greenpeace noemt de uitspraak ’een fantastische overwinning voor Nederland en het klimaat’.

De Nederlandse Staat moet door de uitspraak de CO2-uitstoot eind 2020 met tenminste 25% verminderd hebben ten opzichte van 1990. Maar De Boer acht de kans klein dat dit gaat lukken. „We hebben er 27 jaar over gedaan om de uitstoot met 13% te beperken”, zegt hij. „En dan moeten we diezelfde reductie binnen drie jaar bewerkstelligen.”

Maatregelen

’Draconische maatregelen’ zijn daarom volgens hem de enige optie. „Denk aan het sluiten van kolencentrales en het terugschroeven van de maximumsnelheid naar 120 en misschien wel 110.”

Als de overheid hieraan niet voldoet, levert dit vooral politieke schade op, verwacht De Boer. „In de afgelopen jaren zijn er door het kabinet heel veel doelen gesteld rondom vermindering van de uitstoot. Die zijn nooit gehaald. Met deze uitspraak stelt de rechter in feite dat de politiek er nu echt wat aan moet doen.” Maar het kabinet overweegt bezwaar aan te tekenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt tegelijkertijd dat het vonnis van het hof zal worden uitgevoerd.

De Boer wijst op de geringe internationale invloed van Nederland. „We zijn voor slechts 0,4% van de wereldwijde uitstoot verantwoordelijk. Hoewel alle landen hun deel moeten bijdragen, hebben de echt grote landen als de VS en China de meeste invloed. Het is dan ook vooral een solidariteitsvraag. Is Nederland bereid de uitstoot te verminderen zodat die in een land als China nog kan toenemen, waardoor mensen daar uit de armoede kunnen komen?”