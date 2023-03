Programma gratis schoolmaaltijden van start

Scholen waar 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van de schoolmaaltijden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking. In totaal kunnen 300.000 leerlingen geholpen worden. Het project wordt georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. „Wij merkten dat dit project nodig was omdat scholen budget voor bijvoorbeeld een museumbezoek opmaakten aan eten”, aldus een woordvoerster van het Jeugdeducatiefonds.

Boodschappenkaart

De scholen die deelnemen kunnen kiezen tussen ’maaltijd op school’ en ’maaltijd thuis’. Bij de eerste optie krijgt de school 9 euro per leerling per week. Dat bedrag kunnen scholen vrij besteden, bijvoorbeeld aan ouders of vrijwilligers die inkopen doen bij de lokale supermarkt, wijkteams die broodjes smeren in het wijkcentrum of een cateraar.

Via de optie maaltijd thuis kunnen ouders van leerlingen die dat het meest nodig hebben boodschappenkaarten krijgen ter waarde van 11 euro per kind per week. De kaarten zijn in alle supermarkten in te wisselen.

Om de scholen niet te veel te belasten met het organiseren van het project, worden schoolcontactpersonen van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds ingezet. Zij helpen de scholen op weg met het kiezen van de juiste vorm voor de schoolmaaltijd.

’Energieker’

Volgens Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, kan een schoolmaaltijd „een enorm verschil maken” voor kwetsbare leerlingen. „Ze zijn energieker en doen beter mee in de klas.” Ook zegt hij „nog niet te weten” of dit project volgend jaar op dezelfde manier wordt voortgezet, „maar we hebben wel besloten dat we scholen waar leerlingen het al moeilijk hebben de komende jaren honderden miljoenen bieden voor bijvoorbeeld een verlengde schooldag, ontbijt, fruit, huiswerkbegeleiding en sport.”

Het programma werd gelanceerd op de SBO Merlijn in Den Haag, een school voor speciaal basisonderwijs in het Laakkwartier. Naast VVD’er Wiersma waren de Tweede Kamerleden Laurens Dassen (Volt) en Jan Paternotte (D66) aanwezig.

Eerder stelden het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociale Zaken al 5 miljoen euro beschikbaar voor gratis schoolontbijt op vijfhonderd basisscholen.