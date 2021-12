Vrachtwagenchauffeur ernstig gewond na bedrijfsongeval in Apeldoorn

Twee ambulances, een politiewagen en een traumahelikopter werden iets over 14.30 uur gealarmeerd. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en al snel werd duidelijk dat het slachtoffer, een man, er ernstig aan toe was.

De opgeroepen traumahelikopter landde naast het incident op het terrein. Het slachtoffer werd nadat deze enige tijd was behandeld in de ambulance, met spoed overgebracht naar het Ziekenhuis in Zwolle. De MMT arts is meegegaan in de ambulance.

Volgens politiewoordvoerster Chantal Westerhoff gaat het om een bedrijfsongeval waarbij de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, de politie doet daarom verder geen mededelingen. De arbeidsinspectie gaat verder onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.