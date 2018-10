A2 nog tot in de nacht dicht na dodelijk ongeval met vrachtwagen vol varkens

De A2 bij Leenderheide is volgens Rijkswaterstaat nog tot in de nacht afgesloten in verband met het politieonderzoek. Ingesloten verkeer wordt van de weg geholpen door hulpdiensten. Het overige verkeer kan gebruik maken van de parallelrijbaan.

Door het ongeval ontsnapten enkele varkens uit één van de vrachtwagens. Ook kwamen er dieren bij het ongeval om het leven.

Een deel van de varkens werd gevangen. Ⓒ MaRicMedia