Het OM volgt akelig willekeurige agenda

Het gaat me niet om Pegida; veel van de methoden waarvan Pegida gebruikmaakt om zijn mening te verkondigen, vind ik brutaal en onzinnig. Tegelijkertijd vind ik het kritisch analyseren van de stellingen van de islam een gezonde bezigheid. Nee, het gaat mij om de vraag of Pegida hetzelfde demonstratierecht heeft als de anti-Zwarte Pietenclub die in Dokkum had willen demonstreren maar daartoe werd gehinderd door de Friese blokkade.

Het Openbaar Ministerie heeft een animatiefilmpje gemaakt over de vraag waarom de Friese wegblokkeerders vervolgd moeten worden; het is opmerkelijk dat het OM hieraan geld uitgeeft.

Onze overheid verdedigt nu eenmaal, zegt het filmpje, het recht op vrijheid van meningsuiting en dus van demonstratie. En het is dan logisch dat de mensen die die dag de A7 blokkeerden, door het OM worden vervolgd.

Jonge moslims verstoorden afgelopen vrijdag die Utrechtse Pegida-demonstratie. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen om het geweld te onderdrukken. Het is duidelijk dat deze jongeren nog veel minder respect voor het principe van vrijheid van meningsuiting hadden dan de blokkeerders van de A7, die dat vreedzaam deden.

Er zijn meer wegblokkades geweest door individuen en groeperingen die vonden dat een wegblokkade een geschikt middel is om een boodschap te verkondigen. We herinneren ons de demonstratie door Turken in Rotterdam, waarbij zonder toestemming de Erasmusbrug geblokkeerd werd door mensen die o.a. ’Allahoe akbar’ en ’Türkiye’ riepen. Geen vervolging.

Zal het OM zo’n filmpje maken om Pegida te verdedigen tegen de gewelddadigheden van moslimjongeren? Of tegen de Turkse wegblokkeerders in Rotterdam?

Willekeur

Als de blokkade van de A7 het OM tot vervolging dwingt, dan geldt dat ook voor al die keren dat andere wegen geblokkeerd werden of wanneer andere groeperingen dan de anti-Zwarte Pieters hun recht op meningsuiting niet konden uitoefenen. Of volgt het OM een eigen ideologische agenda? Er zijn in mijn ogen weinig dingen erger dan willekeur uitgeoefend door de overheid.

Bekijk ook: Palestijnse illusie in stand gehouden

De leider van Pegida is in het verleden op bespottelijke wijze dwarsgezeten door de overheid. Zo had hij bij een Amsterdamse demonstratie op een plakkaat een hakenruis in een afvalbak afgebeeld; hij werd hiervoor gearresteerd omdat het tonen van een hakenkruis verboden was door toenmalig burgemeester Van der Laan.

Een hakenkruis in een afvalbak lijkt me een te rechtvaardigen symbool, geheel in de geest van het verbod, maar daar had de politie, en later het OM, geen oog voor. Dus moest die Pegida-man mee naar het bureau en werd hij vervolgd. Het was een zielig staaltje overheidskoeioneren. En dat heeft, lijkt mij, alles te maken met de ideologie van Pegida, die een felle anti-islambeweging is. De rechter maakte een einde aan deze klucht, maar ondertussen kon die Pegida-man tijd en geld investeren om zijn gelijk te halen. Mag onze overheid zo’n club impliciet op deze wijze opjagen?

Te duur

Eerder dit jaar werden bij een PvdA-congres jongeren mishandeld die protesteerden tegen het antisemitisme in de Britse Labour Party. Het OM heeft de slachtoffers meegedeeld niet tot vervolging over te gaan, ofschoon er getuigen zijn en een dader geïdentificeerd is. Waarom niet? De vervolging zou teveel kosten en dus heeft het OM besloten de zaak te seponeren, zo vernamen de slachtoffers. Let wel: het ging om verstoring met geweld van vrijheid van meningsuiting. Het OM heeft wel geld voor een animatiefilmpje over de Slag bij Dokkum, maar geen stuiver voor het vervolgen van verdachten van mishandeling.

Bekijk ook: Tegenstemmen stil in machtsbolwerken

Het is lastig om je aan de indruk te onttrekken dat het OM een eigen agenda volgt die akelig veel op willekeur lijkt. Wanneer de principes per geval variëren, dan is er sprake van overheidsterreur.

De meeste ambtenaren bij het OM zullen hier net zoveel moeite mee hebben als ik, maar het huidige showproces, compleet met begeleidende film, tegen de Friese blokkeerders suggereert dat het OM geen principiële lijn trekt ten aanzien van alle wegblokkeerders. Concludeer ik terecht dat de leiding van het OM op basis van ideologische voorkeuren beslissingen neemt over een mogelijke vervolging? Waarom vervolgt het OM niet de mishandelaars van die protesterende jongeren bij het PvdA-congres? Zal het OM de gewelddadige verstoorders van die Pegida-demo in Utrecht wel vervolgen?

De anti-islamcartoonist Gregorius Nekschot werd op 13 mei 2008 ’s nachts door tien agenten in Buitenveldert van zijn bed gelicht en gearresteerd, alsof hij een moordenaar was. Computer, mobiele telefoon, harde schijf en schetsboeken werden in beslag genomen. Ruim twee jaar later, nadat het OM hem had gedwongen zijn spotprenten van het internet af te halen en hij tot zwijgen was gebracht, seponeerde het OM de zaak.

Ik hoop dat ik me in elk opzicht vergis over de willekeur door het OM want de overweldigend grote vervolgingsmacht van de overheid dient met ernst en zorgvuldigheid, zonder ideologische agenda of aanziens des persoons, te worden toegepast.

Reageren kan hieronder!