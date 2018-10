Chaos na tsunami: buitenlandse hulp aan banden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat de samenwerking beter georganiseerd moet worden. Op Twitter zijn acht regels geplaatst die buitenlandse hulporganisaties moeten opvolgen. ,,Als we deze stappen niet nemen, belanden we in een situatie waarin buitenlandse hulpverleners met goede bedoelingen de reddingsoperatie en bergingswerkzaamheden van het nationale team in de weg lopen'', zegt een woordvoerder van het ministerie.

