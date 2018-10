Wat deden de 15 agenten met Khashoggi?

Turkse media melden dat op de dag van de verdwijning twee privé-vliegtuigjes vanuit Saoedi-Arabië op het Atatürk-vliegveld in Istanboel landden. De toestellen zijn eigendom van een bedrijf dat vaak samen doet met de Saoedische regering. Aan boord zaten in totaal vijftien Saoedische functionarissen en inlichtingenofficieren.

Het eerst toestel landde heel vroeg in de ochtend, waarna negen agenten incheckten in twee hotels nabij het consulaat. Zij zouden drie nachten blijven, maar vertrokken diezelfde avond nog. Het tweede vliegtuig had zes Saoedi’s aan boord, die net genoeg tijd hadden om op en neer naar het consulaat te rijden om vervolgens via Egypte terug te vliegen naar Saoedi-Arabië.

Uit camerabeelden blijkt dat Kashoggi die dag om 13.14 uur het gebouw van het consulaat binnenliep. Hij stond onder druk van zijn aanstaande schoonvader om zijn scheidingspapieren te regelen zodat hij met diens dochter kon trouwen. De Turkse werknemers van het consulaat hadden die dag - tot hun verrassing - vrijaf gekregen.

Ruim twee uur na zijn aankomst rijdt een konvooi van auto’s naar buiten. Een Mercedes-busje met geblindeerde ruiten en een diplomatieke kentekenplaat, waar kort daarvoor dozen waren ingeladen, stopt nog kort bij de nabijgelegen residentie van de consul-generaal om daarna zijn weg te vervolgen.

De Turkse autoriteiten zijn met name geïnteresseerd in dit busje, waar mogelijk Khashoggi - al dan niet in leven - inzat. De opsporingsdiensten gaan de beelden van camera’s langs de snelwegen na om te achterhalen waar het naartoe reed. De Turkse politie denkt dat de agenten de beelden van de camera’s binnen het consulaat met zich hebben meegenomen.

De Turkse politie ging er eerst vanuit dat Khashoggi op gruwelijke wijze werd vermoord, maar houdt nu toch de mogelijkheid open dat hij is ontvoerd.

