Kamer bezorgd over wederopbouw Sint-Maarten

De Wereldbank werd eerder dit jaar als onafhankelijke partij ingeschakeld om het geld goed te besteden. Gevolg is dat de ontwikkelingshulp te laat op gang kwam en dat veel eilandbewoners afgelopen zomer nog altijd in afwachting waren van fatsoenlijke huisvesting.

Kamerleden willen van staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) weten welke hobbels snelle hulp voor bewoners van Sint-Maarten in de weg liggen. Bekend is dat er wordt gevreesd dat ontwikkelingshulp in broekzakken van corrupte eilandbewoners verdwijnt. „Daarom willen wij van de staatssecretaris weten tegen welke corrupte hobbels hij aanloopt en hoe het met de hulp gaat”, aldus PVV-Kamerlid De Graaf.

Kamerleden zitten in een spagaat tussen zorgvuldigheid enerzijds en snelle hulp anderzijds. „Daarom willen we weten of we nog iets kunnen doen aan de stroperige uitgaven op Sint-Maarten”, zegt Kuiken (PvdA). Morgen debatteert de Kamer verder met de staatssecretaris.