Schaatsen kunnen weer terug in de kast: winterweer is voorlopig ver te zoeken

Woensdag blijft het een groot gedeelte van de dag regenen en af en toe kunnen er hagelsteentjes of natte sneeuw naar beneden vallen. Onweer is niet uitgesloten. Later op de dag wordt het in het noorden droog en komt daar de zon er nu en dan door.

Natte sneeuw

Donderdag wordt er rustig weer verwacht met behoorlijk wat zon en pas in de loop van de middag een weer langzaam toenemende bewolking. De temperaturen lopen op tot 6 of 7 graden. In de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking verder toe en gaat het een tijdje regenen, in het oosten is er ook kans op natte sneeuw. Het koelt daarbij af tot ongeveer 2 graden.

Vanaf vrijdag is het opnieuw een aantal dagen wisselvalligheid troef. Het wordt iets kouder maar het kwik zal niet onder de 5 graden zakken. In het weekend is er veel bewolking met af en toe regen en voornamelijk zaterdag in het noordoosten mogelijk ook natte sneeuw.

Na het weekend lijkt de wisselvalligheid tijdelijk minder te worden, omdat een hogedrukgebied dichterbij komt. Omdat tegelijkertijd zachtere lucht wordt aangevoerd, wordt het opnieuw warmer.