’Ik wilde deze prijs voor mijn vader winnen’

Tijdens de titelstrijd maakten de deelnemers in zo kort mogelijke tijd 30 oesters open. De jury, dit keer versterkt door Herman den Blijker die een scherpe blik voor gruis blijkt te hebben, keek naar de manier waarop de oesters worden gepresenteerd, of ze los zijn, of het oestervlees niet kapot is gegaan en of er geen kalk bij het opensteken in de oester is gekomen. Vrijwel alle zestien deelnemers maakten gebruik van speciale oestermessen, waarbij met één kant de oester wordt opengewrongen en met de andere kant de oester los wordt gewipt.

Hobby

Oreel: ,,Oefenen hoef ik niet meer. Oesters openen is ook mijn beroep maar concentreren daar gaat het om. Ik ben een jaar of twaalf geleden aan deze wedstrijden begonnen. Hobby en werk zijn één geworden. En ja, deze wilde ik heel graag winnen. Drie weken geleden is mijn vader overleden en dat klinkt misschien gek, maar ik wilde deze prijs nog eenmaal voor hem winnen. Voorheen ging ik voor snelheid, nu voor de schoonheid.” Als winnaar mag hij naar het Europese Kampioenschap dat altijd in Zweden wordt gehouden. Afgelopen jaar nam Oreel ook deel aan de WK in China. Hij werd er negende.

Een van de concurrenten die werd afgetroefd is Bas de Kooijer, goeie vriend en stadsgenoot van Oreel, die gekscherend zegt dat hij de nederlaag al aan voelde komen. ,,Tja, het zat er al in. Als ik rij wint Peter, als hij rijdt win ik. En wie dacht je dat er gereden heeft?”

Baby

Tweede werd Manuela De Munck en ook zij mag meedoen aan de EK: ,,Met de baby op de arm, als het moet”, verklapte zij en daarmee werd duidelijk dat ze niet helemaal alleen aan de wedstrijd had deelgenomen. Het werd haar vergeven.

Tegelijk met het Nederlands Kampioenschap werd ook het Belgisch Kampioenschap gehouden. Gewonnen door Cornelis van der Zanden, visboer uit Leuven. De jury stond onder het ervaren voorzitterschap van Piet Janssens die ook voor de 25e keer keurde.