Hond dood na zware mishandeling

Volgens Omroep Gelderland liep de eigenaar om 5.00 uur ’s morgens met de hond over landgoed ’t Kreil. De hond liep een paar honderd meter voor zijn baas uit. Op de Kreilweg, een zandweg, hoorde de man zijn hond blaffen. Omdat het zo vroeg nog donker was, is het onduidelijk wat de aanleiding moet zijn geweest voor het blaffen. Aan het blaffen kwam een abrupt einde.

De eigenaar van de hond liep naar de Kreilweg toe en trof zijn hond zwaargewond in de berm aan. De man heeft zijn hond direct mee naar huis genomen en de politie gebeld.

Ⓒ Wijkagent Willem Saris

Kop ingeslagen

De Mechelse herder, een hondenras dat bekend staat om het gedreven en moedige karakter, werd naar de dierenarts gebracht. Daar bleek dat het dier een poot uit de kom had, iets waar de arts niet bij kon helpen. De hond werd doorverwezen naar een gespecialiseerde kliniek waar duidelijk werd dat de viervoeter ook ernstig schedelletsel had: de kop van de hond was ingeslagen. Het dier kon niet meer gered worden.

Volgens wijkagent Willem Saris heeft onderzoek uitgewezen dat het om mishandeling gaat, zo schrijft Omroep Gelderland. Volgens de agent is het uitgesloten dat het leed door een ander dier is toegebracht.

Op zoek naar getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling en roept hen op het algemene telefoonnummer (0900-8844) te bellen. Om deze oproep te ondersteunen deelde de politie ook een foto van de toegetakelde hond. Let op: deze foto kan als schokkend worden ervaren.

De dode hond is in beslag genomen en zal volgens de regionale omroep worden onderzocht bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.