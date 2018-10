Iets meer Nederlanders willen extra betalen voor duurzaam product

Voorbeelden van populaire duurzame producten zijn onder meer biologisch eten en elektrische auto's. Ⓒ ANP

MAARSSEN - Het aantal consumenten dat meer geld wil neertellen voor duurzame producten is opnieuw gestegen. De bureaus GfK en b-open melden dat 36 procent van de Nederlanders bereid is meer te betalen voor duurzaamheid. In 2016 gold dat voor 29 procent van de consumenten en in 2017 voor 32 procent.