Politico: Trump doelwit strafrechtelijk onderzoek

De kennisgeving is volgens Politico het duidelijkste signaal dat speciale aanklager Jack Smith op het punt staat een aanklacht in te dienen in zijn onderzoek naar de oud-president. Dat draait om het verbergen van stapels geheime informatie op Trumps privélandgoed en het opzetten van een plan om te voorkomen dat federale autoriteiten deze informatie zouden kunnen vinden.

Een woordvoerder van Smith weigert commentaar te geven en de advocaten van Trump waren volgens Reuters niet bereikbaar.

Onderzoekers namen augustus vorig jaar 13.000 overheidsdocumenten in beslag op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida. Ongeveer honderd daarvan droegen het stempel geheim. Trump heeft eerder beweerd dat hij die classificatie eraf heeft gehaald toen hij nog president was, maar daarvan geen bewijs geleverd.