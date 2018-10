Trump: ’Ivanka zou het ongelooflijk goed doen bij VN’

Trump zei binnen twee à drie weken een opvolger voor Haley bekend te maken. Volgens de president zijn er meerdere geschikte kandidaten voor de VN-baan. Een naam die hij nadrukkelijk noemt is Dina Powell. Zij was onder meer de plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur voor strategie van president Trump. Daarnaast heeft de in Egypte geboren Powell voor Goldman Sachs gewerkt.

Haley zal Trump in ieder geval helpen bij zijn definitieve keuze, aldus de president.

Haley (46) had hem zes maanden geleden laten weten wat tijd voor zichzelf te willen nemen, zei Trump op een persbijeenkomst met Haley in het Oval Office. Trump prees haar dat ze ongelooflijk veel werk had verzet en zei te hopen dat ze in een andere hoedanigheid terugkomt naar de overheid. Haley was gouverneur in South Carolina toen Trump haar polste voor de VN-positie.

Haley bekleedde de VN-post sinds januari 2017 met weinig diplomatieke voorkennis. Maar ze trad resoluut op en zette zich consequent in voor Trumps koers voor een meer afgeslankte VN en een kleinere Amerikaanse bijdrage aan de begroting en operaties voor vredeshandhaving.