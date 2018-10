Toerist vertrapt hotspots

Dat staat in een prognose die het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen vandaag presenteert op de eerste Nationale Toerisme Top. Het aantal buitenlandse toeristen neemt tussen nu en 2030 toe met meer dan zestig procent tot 29 miljoen per jaar. Het aantal meerdaagse tripjes dat Nederlanders in eigen land maken, stijgt in die periode met ruim een kwart tot 31 miljoen. Het kabinet en de toerismesector roepen Nederlanders op: maak ook eens een tripje naar een onontdekte parel in ons land. Op de top praten steden en provincies over hoe ze toeristen kunnen verleiden de drukte te verruilen voor andere mooie plekken.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik