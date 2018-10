’Herontdek je eigen land’

Het gaat hartstikke goed met het Nederlandse toerisme. De cijfers zijn overweldigend. Vorig jaar werd ons land bezocht door maar liefst 17,6 miljoen buitenlandse bezoekers. En Nederlanders die er op uit trekken in eigen land, zorgen voor nóg meer reuring. Samen brachten ze 24,3 miljoen keer een meerdaags bezoek aan een plek elders in het land. Al dat bezoek is goed voor de economie. Maar er is een keerzijde. Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken, kent de grote aantallen toeristen maar al te goed. „Als die nou allemaal voor dezelfde bestemmingen kiezen, dan heb je een probleem.” En dat is wat er aan de hand blijkt. Waar het bij buitenlandse toeristen nog beter te begrijpen is dat ze de bekende trekpleisters opzoeken, is dat bij Nederlanders iets minder het geval. Toch kiezen zij ook vooral voor de gebaande paden. Daar hoopt het kabinet verandering in te brengen.

Vandaag start de eerste Nationale Toerisme Top en Mona Keijzer zegt dat ze niet alleen buitenlandse, maar ook zeker Nederlandse, toeristen wil ’verleiden’ om ergens anders heen te gaan.

Marketing

Met steden en provincies gaat ze vandaag bespreken hoe ze samen kunnen werken om toeristen van de drukke plekken naar de minder bezochte te lokken. Pasklare oplossingen heeft ze nog niet, maar als vertegenwoordiger van het kabinet wil ze de regio’s in elk geval ondersteunen met bijvoorbeeld hulp bij hun marketing en met goede infrastructuur. „Tegen Nederlanders zou ik ook willen zeggen: kijk eens om je heen. Andere mooie plekken om te bezoeken zijn er onbeperkt in Nederland. Ik zeg: ga dat nou ook echt doen!” Keijzer noemt onontdekte parels als Doesburg en Deventer, waar de toerismetop is. Zelf geeft ze al privé het goede voorbeeld. „Ik ben zelf eens een weekendje weg naar Zwolle geweest. En toen zeiden mijn vriendinnen: ’Zwolle?!’ Ja, Zwolle. Dat is ook een prachtige stad met een heel mooi museum.”

De gemeente Renkum, op de rand van de Veluwe. Ⓒ APA

De Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum, een van de initiatiefnemers achter de toerismetop, noemt de Hanzesteden als voorbeeld van hoe het moet. Die slaan de handen ineen en doen samen hun marketing om toeristen naar de provincie te trekken. „Duitse toeristen vinden het fantastisch.”

In zijn eigen provincie ziet hij dat ’overtoerisme’ ook al een probleem is in bijvoorbeeld Giethoorn. Het is soms bootje aan bootje varen daar. Van Hijum denkt dat je met slimme wijzigingen toeristen al weg kunt lokken. „We kunnen bijvoorbeeld veel meer doen met onze nationale parken, zoals de Weerribben. Als je, zoals in Amerika, een paar plekken duidelijk het stempel nationaal park geeft en communiceert dat daar écht iets te zien is, komen de mensen wel. Bij de nationale parken in de Verenigde Staten weet je dat je kwaliteit te zien krijgt omdat ze dat stempel hebben en op die plekken is er dan ook een mooi bezoekerscentrum omheen gebouwd.” Kortom: we moeten ook leren van wat er aan de andere kant van de oceaan gebeurt.

Staatssecretaris Keijzer wil dus niet alleen de Nederlandse toerist verleiden om eens iets anders te bekijken, maar denkt ook de buitenlandse toerist weg te kunnen lokken van de Airbnb in Amsterdam. „Wij in Nederland denken dat Groningen heel ver is vanuit Amsterdam, maar de gemiddelde Amerikaan of Chinees vindt het om de hoek.”

De hangende keukens in Appingedam zijn het reisje naar de Groningse gemeente absoluut waard, vindt Edwin van der Woude. Ⓒ Jos Schuurman

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt dus dat er de komende jaren nog veel meer toeristen naar Nederland zullen komen. „Er zijn in Nederland genoeg plekken waar bijna geen toerist komt. Andersom zijn er steeds meer plaatsen waar toeristen veel overlast veroorzaken. Daar moeten we samen met de overheid een betere balans in zien te vinden”, zegt NBTC-directeur Vranken.

Investeren

„Mijn boodschap aan Nederlanders is simpel: verken en herontdek je eigen land. Er zijn zoveel mooie onbekende dingen te zien, dat je wel gek zou zijn om altijd maar dezelfde trekpleisters te bezoeken.”

Hij vindt wel dat het kabinet moet investeren in de bezienswaardigheden in de provincie, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en goede voorzieningen er omheen. „Het potentieel is enorm in Nederland. Alleen, te weinig toeristen zijn ervan op de hoogte.”

Giethoorn, met Mona Keijzer in de boot. Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

We weten waar het vol is, maar waar moeten we dan wél heen? Vranken geeft als voorbeeld dat je een hoop bloementoeristen kunt omleiden. „Waarom gaat iedereen naar de Bollenstreek, terwijl er in de kop van Noord-Holland en in de Noordoostpolder ook uitgestrekte bloemenvelden zijn te zien? Er is daar geen beroemde Keukenhof, dus moeten soortgelijke faciliteiten worden aangelegd om toeristen te paaien.”