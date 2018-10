Betonblokken bij overwegen

Nederland telt bijna 120 onbewaakte overwegen. Ⓒ GinoPress

UTRECHT - ProRail gaat de bijna 120 onbewaakte overwegen in Nederland afsluiten met betonblokken. De spoorbeheerder zegt het wachten op lokale besluitvorming beu te zijn. „Volgende week beginnen we nu zelf met afzetten van wegen. Dat is de veiligste oplossing”, zegt topman Pier Eringa.