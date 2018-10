„Het is een waanzinnige wereld. Ik snap niet dat ik er zo lang in heb rondgelopen”, vertelde Peter la Serpe, vermomd en onzichtbaar in de getuigencabine, gisteren aan de rechtbank tijdens de 39e dag in het proces-Holleeder. „Over liquidaties weten is een ding, maar er zelf daadwerkelijk één plegen? Je verliest de controle. Als je zoiets meemaakt, word je een stuk emotioneler.”

Vertraging

Dat overlopen naar het OM verliep niet zonder slag of stoot. La Serpe lag langdurig in de clinch met het Team Getuigen Bescherming. Het liquidatieproces Passage liep herhaaldelijk vertraging op omdat hij weigerde te getuigen zolang zijn bescherming niet was geregeld.

Ondertussen legde hij wel verklaringen af, maar daar kwam de naam Holleeder niet in voor. „Ik liet niet het achterste van mijn tong zien. Was bang dat er iets zou uitlekken en ik vreesde Holleeder vanwege zijn slagkracht. En omdat hij geld had en mensen die liquidaties konden plegen.”

Dat veranderde toen hij tijdens het Passageproces de weduwe van Houtman over het verlies van haar man hoorde praten. Daar werd hij zo door geraakt dat zijn reserves wegvielen. Hij vertelde dat hij Holleeder drie keer had ontmoet, steeds in gezelschap van Jesse R. met wie hij later de moord op Houtman zou plegen. Houtman was slechts één naam op de liquidatielijst die Jesse R. volgens La Serpe van Dino Soerel en Willem Holleeder kreeg.

Tijdens een van de ontmoetingen met Holleeder zou die hebben aangegeven dat Houtman het eerst moest worden doodgeschoten: „Osdorp eerst.” Tijdens een tweede ontmoeting probeerde Holleeder hem zover te krijgen om voor de camera’s de Criminele Inlichtingen Eenheid in diskrediet te brengen door te zeggen dat die miljoenen bood voor belastende verklaringen. Dat weigerde La Serpe.

Tactisch

De kroongetuige zweeg aanvankelijk niet alleen over Holleeder. Ook op andere gebieden hield hij feiten achter „uit tactische overwegingen.”

Juist al die verschillende verklaringen greep de verdediging van Holleeder nu aan om de betrouwbaarheid van La Serpe ter discussie te stellen. Die liet zich niet uit het veld slaan. Er moet uitsluitend worden gekeken naar wat hij heeft gezegd nadat zijn deal met het OM rond was, zegt hij.

Voor Holleeder is de getuigenverklaring van La Serpe slecht nieuws. Maar er was gisteren ook nog een lichtpuntje. Een voormalig collega-advocaat van zijn zus Astrid, Jos Rijser, vertelde aan Het Parool dat de zus die nu tegen haar broer getuigt, liegt over zijn terreur en al die tijd aan de kant van Holleeder stond. Rijser was de advocaat van Thomas van der Bijl, die in april 2006 werd geliquideerd.