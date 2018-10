Dodental Mallorca stijgt naar negen

Zo'n tien mensen worden nog vermist. Onder de doden zijn volgens mediaberichten twee Britse toeristen die in een taxi zaten. De taxichauffeur zou onder de vermisten zijn.

Sant Llorenç des Cardassar, aan de oostkant van het eiland, kreeg dinsdag plotseling te maken met overstromingen. Auto's werden meegesleurd door het water en belandden met puin op stapels in de straten. De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt het rampgebied woensdag. werd het eiland opgeschrikt door zware storm waarbij in het oosten plaatselijk 220 millimeter regen viel.

De plaats Sant Llorenç des Cardassar, 50 kilometer van de hoofdstad Palma de Mallorca, kreeg plotseling te maken met overstromingen waardoor onder meer auto’s werden meegesleurd. Er zijn zeker zes doden gevallen, vier in Sant Llorenç en één 9 kilometer verderop in S’Illot-Cala. Die schade in de streek is enorm, berichtte de Diario de Mallorca.

De Europese Commissie stelt op verzoek van Spanje satellietkaarten beschikbaar om de autoriteiten te helpen met de hulpverlening. De EU staat klaar om meer hulp te verlenen, meldt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisismanagement). De Cyprioot laat weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers en andere getroffenen zijn.

