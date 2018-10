’Koning moet vaker met de trein’

Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in mei per chartervliegtuig naar Luxemburg gereisd, voor een staatsbezoek. „De koning en koningin hadden naar Luxemburg toch ook de trein kunnen pakken?”, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller. Hij roept de koning op om voor korte tripjes de trein te nemen in plaats van het vliegtuig.

D66 en GroenLinks willen ook weten hoe het koningspaar over twee weken naar het staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk afreist. Voor het gebruik van het regeringsvliegtuig bestaan geen afspraken over minimale afstanden, zo schrijft het kabinet in antwoord op vragen van GroenLinks.

Premier Rutte voelt niks voor andere regels, zei hij woensdag tijdens het bespreken van de begroting van de Koning in de Tweede Kamer. Het vervoermiddel van de koning naar het buitenland is volgens hem keer op keer onderdeel van ’een bredere afweging’ van onder meer doelmatigheid en veiligheid.

D66’er Sneller kon daarna niet meer doen ’de hoop uitspreken’ dat de koning vaker met de trein gaat reizen.