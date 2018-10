Overwegen afsluiten buiten lokale betrokkenen om

Dat zegt topman Pier Eringa van spoorbeheerder ProRail. De dertig gevaarlijkste overwegen zonder bomen en bellen gaan volgens hem sneller dicht dan aanvankelijk gedacht. Ook als de inspraakprocedures nog niet allemaal zijn afgerond.

Eindeloos

„Ik vind het onverantwoord om nog langer af te wachten tot iedereen is uitgepraat. Het overleg gaat soms eindeloos door. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen”, aldus Eringa. Hij loopt vooruit op ’bureaucratie en slappe knieën’.

Hoewel Eringa nog niet wil vertellen waar ProRail precies gaat ingrijpen, blijkt uit diverse bronnen dat de onbewaakte overweg bij Lunteren het eerste aan de beurt is. Honderd meter verderop is een beveiligde spoorovergang.

De gemeente is het eens met opheffing, net als twaalf belanghebbenden in de omgeving. Er is slechts één grondeigenaar die nog dwarsligt. Eringa is desnoods bereid om rechtszaken te voeren. „Dan moet de rechter maar beslissen wie gelijk heeft. Het lijkt me niet dat die onveilige situaties in stand wil houden. Er kunnen immers doden vallen.”

De opmars van tienminutentreinen met veel minder geluid en een steeds hogere snelheid illustreren voor Eringa de noodzaak om vergaande maatregelen te nemen om de overwegen in Nederland keihard aan te pakken. „Geen geld is een drogreden. Dat staat in geen enkele verhouding tot de grote risico’s.”

Eringa wordt in zijn beslissing gesteund door de Onderzoeksraad voor Veiligheid die ook aanbeveelt om overwegen beter te beveiligen en waar nodig op te ruimen. „Verkeer kan omgeleid worden of via bruggen en tunnels het spoor kruisen. Onbewaakt in de regio kan helemaal niet meer”, meent hij.

Een voorbeeld waar zo’n overweg wel snel wordt gesloten, is bij Scheemda in Groningen en bij Aalten in de Achterhoek. Maar daar moest eerst wel een dodelijk ongeluk gebeuren. Bij Winterswijk en Diepenheim is het besluit echter uitgesteld, omdat sommige bewoners niet willen meewerken.

„We zien vaak dat actiegroepen uit de buurt, boeren of wandel- en fietsverenigingen sluiting van een overweg op het platteland tegenhouden. Al zou je een paar kilometer moet omlopen of rijden, wat dan nog? Je moet er toch niet aan denken dat iemand onder de trein komt”, stelt Eringa.

Er is volgens hem maar één doeltreffende remedie tegen het toenemende gevaar. „Overal betonblokken voor onbewaakte overwegen. Dat zetten we nu in gang. We roepen alle gemeenten op dit initiatief met onmiddellijke ingang te volgen.”

Hoogfrequent

De lijn Utrecht-Arnhem-Nijmegen wordt na Amsterdam-Eindhoven geschikt gemaakt voor hoogfrequent spoor.

Eringa: „Op dit soort trajecten moeten het liefst ook alle beveiligde overgangen verdwijnen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Utrecht-Leiden. Ondanks oproepen van ProRail zijn er niet altijd voldoende financiële middelen. Gemeenten zullen meer daadkracht moeten tonen. Actie is nu echt vereist.”