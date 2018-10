Moordzaak Pauline Mol (53) voor de rechter

De vrouw werd in maart 2016 om het leven gebracht. Het vermoeden is dat de drie verdachten haar doodden na een roofoverval in haar woning in Zaandam.

Pauline Mol was slecht ter been, liep met een rollator en had niet veel sociale contacten. Een buurman die haar vanaf de galerij in de keuken zag liggen, alarmeerde de politie.

De verdachten, drie mannen die van origine uit de Dominicaanse Republiek komen, worden aangeklaagd voor ’moord in vereniging’. Het gaat om Nelson de la C. (39) uit Zaandam, Sandy A. (36) uit Amstelveen en Edgar A. (32).