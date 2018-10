’Wiskunde een heerlijke wereld’

„Het tempo zit er behoorlijk in bij mij”, geeft Stefan toe. Want nog geen half jaar geleden kwam zijn eerste kinderboek Het Rekenrijk uit. Stefan is een briljant zondagskind uit een gezin met nog twee jongere zussen en een jonger broertje. „We kunnen allemaal heel goed leren.”

Toen Stefan negen jaar was, zwaaide de meester van de basisschool hem al uit naar het vwo. Op 15-jarige leeftijd zat hij in de Leidse collegebanken en zijn masterdiploma filosofie had hij als 18-jarige reeds op zak. Voor het vervolg van zijn wetenschappelijke carrière, een promotie, vond hij een plek op de Universiteit van Stockholm. „Daar deed ik geen vier jaar over, maar ruim anderhalf jaar.”

In het boek Plussen en minnen laat Stefan zien dat wiskunde een enorme rol speelt in de moderne maatschappij. „Wiskunde is bijna overal, maakt problemen gemakkelijker en is nuttig. Achter alle technologische vooruitgang zit wiskunde.”

Stefan ziet wiskunde terug in alledaagse dingen: „De zelfsturende auto, het spoorboekje van de NS, in de aan jou voorgestelde ’matchende’ films op Netflix, bij Facebook of Google die je dingen laat zien op basis van wat je aanklikt. Dat heeft allemaal te maken met de wiskundige grafentheorie. Het zijn netwerken; verzamelingspunten die met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden”

Maar niet alleen grote internetbedrijven vinden de grafentheorie geweldig. Stefan: „Ook ziekenhuizen gebruiken grafen, bijvoorbeeld om te voorspellen hoe effectief een bepaalde behandeling tegen kanker zal zijn. Ik zou deze theorie graag op school hebben gehad. In plaats daarvan zat ik te staren naar lastige formules.”

Heeft een filosoof in de wiskunde dan geen wiskundeknobbel? „Welnee”, lacht Stefan. „Ik had op het vwo alleen maar zesjes voor wiskunde. Ik blonk uit in economie. Ik zou nu ook geen nieuw bewijs kunnen toevoegen aan de wiskunde.”

De moraal van Stefans ode aan de wiskunde is dat men zich erdoor kan focussen. „Getallen, patronen en structuren helpen ons omdat ze onbelangrijke details weglaten. Een spoorboekje van de NS laat zien via welke stations je van A naar B kunt. Een sneeuwbui of vallende herfstblaadjes bestaan niet in de wiskunde. Een heerlijke wereld toch?”