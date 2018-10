Drugsafval lekt uit vrachtwagen in Nijmegen

De parkeerplaats waar de vrachtwagen stond, bleek het eindpunt te zijn van een ruim negen kilometer lang spoor van chemicaliën. Gedurende die route heeft de vrachtwagen ook chemicaliën gelekt. Het is de politie nog onduidelijk of het op dit traject een bewuste lozing betrof, of dat er sprake was van een onbedoelde lekkage. „Daar doen wij nog onderzoek naar”, aldus de politie.

Het spoor van drugsafval door Nijmegen en Heumen was rond 13.20 uur helemaal opgeruimd. Alle straten zijn weer schoon en toegankelijk voor verkeer, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid woensdagmiddag.

De brandweer heeft veel moeite gehad om het spoor van de weg te halen. In de omgeving van de wijk Weezenhof, waar het busje werd geparkeerd, en natuurgebied de Hatertse en Overasseltse Vennen hangt nog een vreemde geur die door de chemicaliën is verspreid.

De vrachtwagen werd maandagavond rond 22.00 uur op de parkeerplaats aangetroffen. Getuigen hebben verteld dat ze twee mannen hebben zien wegrennen bij de vrachtwagen. De politie hoopt op informatie van meer getuigen en dat camera’s langs de route meer duidelijkheid geven.

’Schandalig’

Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) noemt het dumpen van drugsafval schandalig en ziet een toename in het aantal lozingen. De minister belooft meer geld en mankracht voor bestrijding. „We zetten er enorm op in, met opsporing, met politie. En we gaan er nog meer geld aan besteden, want dit moet uit de wereld.” Grapperhaus constateert dat misdaadorganisaties steeds brutaler worden. „Je ziet dat ze steeds minder voor bepaalde dingen terugdeinzen en gewoon de rotzooi op straat zetten en in brand steken, met allerlei explosiegevaar.”

Eerdere dumping

Zondag zorgden vrachtwagens met drugsafval en chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs in Eindhoven ook tot problemen. De bewoners van twaalf appartementen moesten ’s ochtends uit voorzorg hun woning verlaten wegens een brand in een vrachtwagen met chemicaliën. Bij die brand kwam het gevaarlijke zoutzuurgas vrij.

Kort voor de brand, op zaterdag tegen middernacht, was de brandweer ook al uitgerukt naar dezelfde straat. Toen stond daar een andere vrachtwagen met xtc-afval geparkeerd die chemicaliën lekte. Deze truck stond ongeveer 200 meter verwijderd van de vrachtwagen die zondagochtend in brand stond. De recherche vermoedt een verband tussen beide zaken en is een onderzoek begonnen naar de dumpingen en de brand.