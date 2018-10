’Hier kunt u koning-kijken!’

Onze koningshuisverslaggever Pieter Klein Beernink is ter plaatse. Volg zijn tweets (onderaan de tekst)

Zes Nederlandse media reizen mee, waarvan twee kranten. Maar zestig media komen er in totaal op ons koningspaar af. Samen sturen zij een legertje van zo’n honderd journalisten, overwegend Duitse, om achter het populaire Oranjeduo aan te reizen. Afgelopen dagen wakkerde de Duitse pers de Oranjekoorts al aan.

Beste plek

De Saarbrücker Zeitung vermeldt dat dit het eerste koninklijk bezoek wordt aan het Saarland sinds 1914: „Toen bezocht keizer Wilhelm II het Saarland.” In SWR Aktuell beklaagt de burgemeester van Nassau zich dat het koninklijke bezoek niet even vanuit Mainz naar zijn gemeente komt: „Hun bezoek aan de burcht had de gemeente meer toeristen kunnen opleveren.” Het Duitse persbureau DPA citeert een communicatieman van de gemeente Trier: „Al weken krijgen we vragen van koningshuisfans over de beste plek om het paar te zien.”

Een Oranjefan in Boppard moet van de beveiliging haar restaurant sluiten, terwijl ze met alle belangstellenden juist goede zaken zou kunnen doen. Zonder wrok grijpt zij de kans om ons staatshoofd en zijn vrouw zélf te kunnen zien: „Zij wil een oranje T-shirt met een oranje leeuwenhoed dragen”, schrijft SWR Actuell. „De leeuw hoort bij het wapen van koning Willem-Alexander”, wordt nog even uitgelegd.

Ijzersmelterij

Het grootste deel van het bezoek aan plaatsen als Mainz, Bernkastel, Trier, Saarbrücken en Homburg zal zich echter binnen afspelen, achter gesloten deuren. Zo zijn er natuurlijk officiële ontvangsten door de regeringen van beide deelstaten en diners met de meereizende missie van bijna 70 bedrijven en organisaties, geleid door de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Twee kerken, een museum, een kasteel een voormalige ijzersmelterij staan op het programma, nog afgezien van bedrijven en de universiteit van Saarbrücken.

„Deze Duitse deelstaten kampen met vergrijzing”, schrijven beide ministers aan alle leden van de bedrijfsmissie, in het programmaboekje van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ze constateren dat we hierover van elkaar kunnen leren. Het onderwerp dat vooral aan bod zal komen, is informatietechnologie. „Samenwerking in de digitalisering van productieprocessen”, zoals beide ministers aangeven. „Rijnland-Palts en Saarland bieden vele mogelijkheden voor samenwerking.” Op het programma staat ook het voorkomen van cyberaanvallen, zoals de uitgezette vier Russische spionnen van plan waren in Den Haag.