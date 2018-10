Bizarre truc voor meer kinderbijslag

De kinderbijslag gaat namelijk per 1 januari drastisch omlaag. En Belgen zijn net Nederlanders dus ze hebben uitgerekend dat dat op een kinderleven al gauw tienduizenden euro’s subsidie kan schelen.

Als een baby geboren wordt op 31 december om 23 uur, krijgt de ouder 259 euro ’kindergeld’ per maand. Maar komt de kleine een uur later op de wereld, dan is dat nog maar 160 euro.

„Dus ja, er zijn al ouders die mij vragen of er niets te regelen valt”, zegt de Genkse gynaecoloog en professor Wilfried Gyselaers in Het Nieuwsblad. „Maar dat doen we niet!”

Vanaf 1 januari heet de kinderbijslag ’groeipakket’ in België. Elk kind krijgt vanaf die datum 160 euro, ongeacht of het de eerste, tweede, derde is. Ouders die al kinderen hebben, blijven in het oude systeem van kinderbijslag zitten.

De nieuwe regeling is overigens wel weer voordeliger voor ouders die hun eerste kindje krijgen. Voor hen stijgt de bijdrage van 94 naar 160 euro. Zij doen er dus goed aan om de bevalling uit te stellen tot 1 januari. „Die vraag krijg ik ook”, zegt Gyselaers. „Maar je kan geen medicatie geven om een bevalling tegen te houden.”

Johan Van Wiemeersch, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) zegt in de krant dat één lijn wordt getrokken. „We zullen dat duidelijk maken met álle gynaecologen. We gaan nooit geboortes plannen om dat soort redenen.”