Mogelijk handgranaat aan deur Zwols café

De explosievenverkenner van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deden onderzoek. De ’granaat’ werd om 09.00 uur aangetroffen. Om ongeveer 11.45 uur was het onderzoek klaar en het voorwerp weggehaald. Het is nog onduidelijk of het om een echt explosief gaat.

Het voorwerp is waarschijnlijk ’s nachts geplaatst. De politie zoekt mensen die in de nacht iets hebben gezien.