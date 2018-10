’Hoeveel geld kost dit proces?’

En dat er te weinig capaciteit is, dat er daardoor dringende criminele zaken niet aangepakt of behandeld kunnen worden. Nu kan de rechtbank in Leeuwarden dagenlang een zaak behandelen tegen geweldloos protesterende Friezen.

Tijdens mijn werkzame leven noemden we dat als collega’s; prioriteiten stellen. En ik vraag me af hoeveel belastinggeld gemoeid is met dit strafproces.

R. Bos, Haarlem