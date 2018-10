Vrouw denkt dat mes nep is en steekt vriend neer in spookhuis

Dat meldt New York Post. De vreemdeling, van wie de groep dacht dat het om een geschminkte acteur binnen het Halloween-spookhuis ging, vroeg aan de vriendin of iemand haar weleens in de maling nam. Daarop antwoordde ze positief en de man vroeg haar op een speelse manier diegene neer te steken terwijl hij het mes overhandigde. De vrouw dacht dat het voorwerp net zo nep was als de rest van de attractie en stak op een vriend in.

Spuitend bloed

„Toen ze het voorwerp terugtrok, realiseerde ze dat er bloed op het mes zat. Er zat een gat in het shirt van het slachtoffer en er spoot bloed uit zijn linkerarm”, staat in het politierapport. De onbekende man nam het mes vervolgens weer terug. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld.

Twee vrienden uit de groep en het slachtoffer verklaarden dat ze ervan overtuigd zijn dat de vrouw geen kwaad in de zin had. Ze geloofden allemaal dat de onbekende man als acteur deel uitmaakte van een act binnen het spookhuis en dat het mes niet echt was. Een politiewoordvoerder liet weten dat de vrouw niet wordt vervolgd voor een misdrijf.

De onbekende mannelijke verdachte werd door de vrienden beschreven als een magere man die zijn gezicht met schmink had omgetoverd in een doodshoofd. Hij droeg een rieten hoed met daaromheen een gestreepte band.

Nashville Nightmare en Thirtheen Floor Entertainment Group wilden geen commentaar leveren op het incident.