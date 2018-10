’Gedram van antipiet-activisten’

Dat een zeer kleine groep met hun gedram zoveel invloed heeft, is verbazingwekkend. Het gevolg is dat in de sinterklaasuitgaven met speelgoed geen afbeeldingen meer te vinden zijn van Sint en Piet.

Ook bij de pepernoten en chocoladeletters in de supermarkten zijn deze nagenoeg verdwenen. De discussies over de intocht van de goedheiligman nemen weer in hevigheid toe. Met als triest dieptepunt dat 34 Friezen voor de rechter staan omdat zij een demonstratie tegen Zwarte Piet wilden verhinderen.

Al met al het zoveelste voorbeeld waarbij politici en rechters verzuimen de hakken in het zand te zetten.

Niek Gahrmann, Zoetermeer