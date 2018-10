Knul (16) ’leent’ auto van schoonvader en knalt op auto’s en busje

Ⓒ Michiel van Beers

Een 16-jarige jongen zonder rijbewijs heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt toen hij met zijn vriendinnetje achter het stuur kroop op een industrieterrein in Maarssen. De twee hadden de auto van de vader van het meisje ’geleend’. Of de schoonvader erg blij zal zijn om zijn wagen weer terug te zien, valt te betwijfelen.