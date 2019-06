Ook deze topsporters moesten zich terugvechten na zware verwondingen

Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome wordt woensdag afgevoerd na een zware crash. Ⓒ AFP

De klap die Chris Froome woensdag tegen een muur maakte, dreunde door in vele huiskamers. De viervoudig Tour-winnaar brak zijn rechterdijbeen, heup, elleboog en ribben. Hij verloor zijn bewustzijn na de crash, toen hij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné door de wind van zijn fiets werd geblazen. Froome kan deelname aan de Tour de France vergeten, maar wellicht is het zelfs einde carrière voor de Keniaanse Brit. Vele topsporters gingen Froome voor en moesten zich terugvechten nadat ze in de kreukels lagen. Met en zonder succes.