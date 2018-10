Nieuw Frans kabinet laat op zich wachten

Franse president Emmanuel Macron heeft de regeringsploeg nog niet rond. Ⓒ ANP

PARIJS - Er is nog steeds geen nieuwe Franse regeringsploeg. President Emmanuel Macron was van plan ’maandag of uiterlijk dinsdag’ zijn nieuwe ploeg voor te stellen, maar woensdag is die nog steeds niet gepresenteerd. Franse media meldden dat Macron en zijn premier Edouard Philippe moeite hebben bepaalde ministerposten te vullen. Ten minste vijf keer zou vergeefs een beroep op een kandidaat zijn gedaan.