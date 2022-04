Vader steunt dochtertje met tattoo van haar grote moedervlek

De vijfjarige Isla heeft congenitale melanocytaire naevi. Dat zijn aangeboren moedervlekken die soms grote delen van het lichaam kunnen innemen. Bij Isla is dat het geval op onder meer haar volledige rug.

Haar vader Karl liet daarom een tattoo zetten van die moedervlek op zijn been. „Hopelijk kunnen we haar zelfvertrouwen van jongs af aan blijven opbouwen, want als ze eenmaal in de tienerjaren komt, kan ze wel eens in moeilijke omstandigheden terechtkomen.”

Het tweelingzusje van Isla heeft de aandoening niet. Maar dat betekent niet dat de zusjes een verschillende behandeling krijgen: „Als haar tweelingzus op het strand een luier draagt, dan zij ook.”