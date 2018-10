Actie ongeval Oss levert 249.661 euro op

Het eindbedrag ligt ruim 14.000 euro lager dan het bedrag dat initiatiefnemer Nick Nietveld vorige week bekendmaakte, 263.955 euro. Dat komt door de kosten die het inzamelingsplatform Doneeractie.nl in rekening heeft gebracht. Volgens bestuurslid Peter Taylor Parkins van de Stichting Treinongeval Oss ligt die courtage veel lager dan normaal en is die korting een gebaar van het platform. „Dankzij hen is de actie een succes geworden”, zegt hij.

Parkins zegt heel tevreden te zijn met het bijeengebrachte bedrag. Hoe het wordt verdeeld, moet nog worden besproken.

Bij het ongeluk reed een stint, een elektrische bolderkar, door een gesloten spoorboom en botste tegen een trein. Vier kinderen kwamen om, een vijfde kind en de begeleidster die het voertuig bestuurde raakten gewond.

De initiatiefnemer, Nick Nietveld uit Almere, is vader van een dochter en werd erg door het ongeluk geraakt. Daarom liet hij bij de gemeente Oss een rekening openen, waarop mensen geld konden storten. Vervolgens is de Stichting Treinongeluk Oss opgericht om te zorgen dat het ingezamelde bedrag goed terechtkomt. Nietveld hoopte in eerste instantie 60.000 euro op te halen. Dat bedrag was al binnen één dag gehaald.