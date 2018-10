Feminist ben je voor alle vrouwen

Het woord 'feminisme' heeft een negatieve klank gekregen. "Feministes komen steeds meer in het nieuws met acties die veel mensen hysterisch vinden: protesten voor Free bleeding en openbare toiletten bijvoorbeeld, of het vervangen van straatnaambordjes voor 'Beyoncé Boulevard'. Ik krijg daar kromme tenen van. Ook het radicale feminisme van vroeger associeerde ik altijd vooral met mannenhaat. De strijd richt zich naar mijn mening te veel op gelijkheid, maar we hoeven toch niet hetzelfde te zijn? Ik vind het prachtig als een man de deur voor me openhoudt. Maar als je dat zegt, krijg je meteen allemaal boze feministes over je heen. Ik erger me ook als wordt gezegd dat vrouwen make-up 'moeten' dragen en hun benen 'moeten' harsen voor mannen. Hoezo? Ik wil helemaal niet behaard en onopgemaakt zijn. Vrouwen die over dat soort dingen zeiken, geven het feminisme in mijn ogen een slechte naam. Ze verzieken het voor al die vrouwen voor ons die écht belangrijke dingen voor elkaar hebben gekregen, zoals stemrecht en de pil."

Nieuwe generatie

De nieuwe generatie feministen heeft weinig meer om voor te vechten. "Er zijn nog genoeg zaken waar we feministen nog hard voor nodig hebben. Denk aan de minderwaardige manier waarop mensen als rapper Boef over vrouwen praten, of de gedachte dat beauty en brains niet samengaan. Ik heb bijvoorbeeld weleens gehoord dat ik er te glamourous uitzag om een serieus programma te presenteren. Alsof sterke vrouwen niet mooi mogen zijn! Maar ik denk ook: choose your battles. Wereldwijd zijn er veel grotere problemen dan gebrek aan openbare toiletten, zoals eerwraak, uithuwelijking, en vrouwenbesnijdenis. Als iemand zegt dat Nederlandse politieagentes een hoofddoek moeten kunnen dragen, denk ik: in Iran worden vrouwen opgepakt als ze er géén dragen. Als feminist pretendeer je dat je opkomt voor alle vrouwen, het is niet 'eigen vrouwen eerst'."

’Ik zag er te glamourous uit voor een serieus programma’

Veroordelen

Een bewuste thuisblijfmoeder is net zo geëmancipeerd als een moeder die fulltime werkt. "Dat vind ik wel, zolang het je eigen keuze is en niet opgelegd door een man. Er wordt vaak gezegd dat Nederlandse vrouwen te weinig ambitieus zijn. Als je in landen waar vrouwen keihard moeten strijden om te mogen werken vertelt hoeveel vrouwen hier vrijwillig voor een deeltijdbaan kiezen, schrikken ze zich rot. Vroeger ging ik daar ook met gestrekt been in, maar nu denk ik: het gaat erom dat we de vrijheid hebben. Wat je daarmee doet, is een persoonlijke keuze. Toen mijn zoontje geboren werd en mijn verlof voorbij was, merkte ik dat ik langer thuis wilde blijven. Ik heb toen per direct ontslag genomen, die luxe had ik gelukkig. Ik heb me van niemand iets aangetrokken en dat doe ik ook niet nu ik als alleenstaande moeder fulltime werk. Ik stoor me eraan dat vrouwen elkaar de hele tijd veroordelen. Dat we hetzelfde geslacht hebben, betekent niet dat we het over alles eens hoeven te zijn."

Vrije wil

We moeten de schuld niet alleen bij de mannen leggen. "Zeker niet, want dat werkt averechts. Als je mannen in de daderrol stopt, gaat er nooit iets veranderen. We moeten ze juist meenemen in de strijd. Ik vind ook niet dat mannen overal de dienst uitmaken: bij de opvoeding en in het onderwijs spelen vrouwen juist weer grotere rollen. En worden mannen echt voorgetrokken in het bedrijfsleven, de politiek en de media? Of zijn ze gewoon assertiever? Toen ik zelf bij een talkshow werkte en gasten belde, gebeurde het dikwijls dat mannen meteen 'ja' zeiden, terwijl vrouwen 'eerst oppas moesten vinden'. Dan kun je zeggen dat de man haar blijkbaar alle huishoudelijke taken heeft toebedeeld, maar je hebt toch zelf een vrije wil? Ik verdien inderdaad soms minder dan mijn mannelijke collega's, maar dat komt omdat ik heel slecht ben in onderhandelen. Ik ben geneigd te zeggen: 'Nee joh, het is belangrijker dat ik ervan leer'. Alsof ik een stagiair ben, bizar! Maar ik leg die verantwoordelijkheid wel bij mezelf, niet bij mannen."

Gelijkwaardigheid

Volledige gelijkwaardigheid is onhaalbaar. "Tijdens het maken van deze serie viel ik van de ene verbazing in de andere. In de jaren 50 waren vrouwen nog een soort baarmachines en tot ver in de jaren 70 mochten ze niet eens een eigen bankrekening openen. Was dat echt nog maar zó kort geleden? Als we in 100 jaar tijd al zo ver zijn gekomen, denk ik dat volledige gelijkwaardigheid ook haalbaar is. We zijn al best ver."