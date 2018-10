Ministerie wil niets weten van betonblokken bij overwegen

De bewindsvrouw haalt snoeihard uit naar ProRail-topman Pier Eringa: „Het is inmiddels traditie dat de heer Eringa in aanloop naar een Kamerdebat over spoor met allemaal plannetje in de media verschijnt.”

Verder zegt Van Veldhoven dat „voor iedereen die een serieus plan heeft om het spoor te verbeteren de deur altijd open staat.” Eringa lanceerde zijn betonblokkenplan woensdag in De Telegraaf.

Kamer

Bij de regeringspartijen in de Tweede Kamer valt het plan slecht. „Volgens mij zijn alle betrokken partijen het er over eens dat we deze overgangen zo snel mogelijk moeten beveiligen, verbouwen of afsluiten. De gemeenten passeren door simpelweg betonblokken te plaatsen lijkt me wat kort door de bocht”, reageert VVD-Kamerlid Ziengs.

Ook het CDA wil graag de veiligheid rond onbewaakte overgangen verbeteren. „Dit moet wel in overleg met gemeente, provincie en Rijk. We willen namelijk niet dat de blokkades zorgen voor problemen voor inwoners waardoor zij gaan proberen deze te omzeilen met alle gevolgen van dien”, laat Amhaouch weten.

PVV en SP zijn wel positief. „We moeten van de onbewaakte spoorwegovergangen af, zo snel mogelijk. We begrijpen daarom goed dat ProRail het beu is en zelf aan de slag gaat met het sluiten van deze overgangen. Inspraakprocedures moeten korter”, zegt Laçin van de SP. Van Aalst (PVV) vindt het goed dat Eringa nu „doorpakt.”