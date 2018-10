Ombudsman: valse start bij inburgering

Nadat klachten binnenkwamen van asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen, sprak Ombudsman Reinier van Zutphen met inburgeraars om de problemen in kaart te brengen waar zij in de eerste jaren in Nederland tegenaan lopen. „Die zijn niet heel anders dan voor andere burgers. Maar zij ervaren deze problemen in het kwadraat.”

Zo beschrijft het rapport het verhaal van een statushouder die zes maanden dakloos was, omdat hij een woning had aangenomen in een andere gemeente dan waar hij woonde. „Toen die hem uitschreef uit administratie, begon de ellende. En het erge is dat niemand er aan dacht om deze fout uit het systeem te halen, maandenlang denderde het systeem door, voor iemand ingreep.”

Te veel taalscholen

Ook het taalonderwijs is eerder een drempel voor de integratie dan een ondersteuning, constateert de Ombudsman. Er zijn te veel taalscholen, die soms niet aan de keurmerken voldoen. „En als je niet op tijd bent, krijg je een boete en heb je een studieschuld”, schetst Van Zutphen. „Een slechtere start is natuurlijk niet denkbaar.”

In 2020 wil minister Koolmees de inburgering volledig op de schop gooien. De gemeenten worden dan verantwoordelijk voor het begeleiden van de nieuwkomers bij de integratie. Maar Van Zutphen vindt dat nu al actie nodig is, om de groep van ruim 80.000 inburgeraars die nu bezig zijn niet tussen de wal en het schip te laten vallen. „De problemen zijn bekend en ze zijn ook op te lossen, zonder dat het nodig is om de wet te wijzigen.”

Moeite baan te vinden

Van Zutphen fietste vanochtend met een groep nieuwkomers naar Koolmees’ ministerie om het rapport aan te bieden. De bewindsman zag tijdens werkbezoeken de afgelopen maanden ook dat veel statushouders belemmeringen ervaren om aan het werk te komen. „Het is toch raar dat we dat moeilijk maken, terwijl we het juist allemaal willen.”

Gemeenten die niet op de nieuwe wet willen wachten, kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken aankloppen voor geld om alvast proefprojecten te organiseren. „Daar hebben we geld voor”, zegt Koolmees.